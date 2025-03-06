Россия приобрела у Грузии картофеля на рекордную сумму

Россия уже три месяца остается главным покупателем грузинского картофеля. В прошлом месяце РФ приобрела у Грузии картофеля на рекордные $6,8 млн.

Россия активно закупает грузинский картофель, следует из данных статистической службы Грузии.

В апреле 2025 года в РФ поступило 16,3 тыс т картофеля из Грузии на рекордные $6,8 млн. Отметим, что в апреле прошлого года грузинский картофель не поступал на российский рынок. По сравнению с мартом этого года поставки выросли на 30% по объему и в 1,4 раза в денежном выражении.

Россия вышла в лидеры по закупке картофеля у Грузии и занимает первое место уже третий месяц подряд. С начала 2025 года было импортировано 42 тыс т на $16,9 млн. На данный момент на Россию приходится почти две трети от грузинского экспорта картофеля.

Второе место по закупке у Грузии картофеля занимает Азербайджан – 20,2 тыс т, третье Армения – 3,4 тыс т, сообщает РИА Новости.