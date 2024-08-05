Вестник Кавказа

Россия пригласила США и другие страны Запада на встречу по безопасности

Вид на Спасскую башню Кремля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Приглашение на встречу по безопасности направлено США и ряду недружественных стран, рассказали в Совбезе. Мероприятие пройдет в Москве 27-29 мая.

Российская стороны пригласила на международную встречу, посвященную вопросам безопасности, США и ряд недружественных стран, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

"Хотел бы особо отметить, что приглашение на конференцию было направлено в том числе в США и целый ряд недружественных государств, представители которых также проявляют интерес к участию в ней, несмотря на откровенно антироссийский курс"

– Александр Венедиктов

Тринадцатая международная встреча по безопасности будет проходить в Национальном центре "Россия" в Москве 27-29 мая. Мероприятие пройдет под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, передает РИА Новости.

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