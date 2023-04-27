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Россия поставила рекорд в торговле с Индией

Сухогруз
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Российский 'экспорт товаров в Индию впервые превысил $40 млрд – Москва остается пятым по объему поставок торговым партнером Нью-Дели.

Только за неполный 2022-2023 финансовый год Россия поставила в Индию товаров на рекордные $41,6 млрд, что позволило ей остаться пятым крупнейшим торговым партнером страны, следует из данных министерства торговли и промышленности Индии.

Это в 4,2 раза больше предыдущего рекорда, зафиксированного по итогам всего прошлого финансового года, передает РИА Новости.

При этом поставки индийских товаров в Россию составили лишь $2,8 млрд, что привело к рекордному дефициту торгового баланса Индии с Россией в $38,75 млрд. Более крупный дефицит у Индии наблюдается лишь с Китаем - $77,1 млрд.

Напомним, по объему торгового оборота с Индией Россию опережают США ($118,2 млрд), Китай ($104,3 млрд), ОАЭ ($77,6 млрд) и Саудовская Аравия ($48,3 млрд).

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