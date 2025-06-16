Вестник Кавказа

Россия подтвердила готовность стать посредником между Ираном и Израилем

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД России заявили о готовности Москвы стать посредником между Ираном и Израилем. Ранее о посредничестве сказал Дмитрий Песков.

Замруководителя российской дипломатии Андрей Руденко сообщил о готовности России предоставить посредничество для ирано-израильского урегулирования.

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва будет готова предоставить посреднические услуги, если последует запрос сторон.

Ранее о готовности представить посреднические услуги говорил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил о телефонных разговорах с лидерами Израиля, Ирана и США.

 

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