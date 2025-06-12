Россия готова стать посредником в ирано-израильском урегулировании

Москва сохраняет готовность предоставить посреднические услуги при разрешении конфликта между Ираном и Израилем, если возникнет необходимость, заявил Песков.

РФ по-прежнему готова в случае необходимости выступить посредником при урегулировании ирано-израильского конфликта, такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что в последние дни глава российского государства провел переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, иранским президентом Масудом Пезешкианом и американским президентом Дональдом Трампом.

"Россия сохраняет свою готовность при необходимости оказать свои посреднические услуги, в том числе остаются на столе те предложения, которые ранее были изложены президентом (Владимиром) Путиным в предыдущий разговор с президентом (Дональдом) Трампом"

– Дмитрий Песков

Он подчеркнул, что если возникнет такая необходимость, то это желание российской стороны может быть воплощено в жизнь.

Кроме того, представитель Кремля добавил, что российская сторона поддерживает контакты с представителями стран-участниц конфликта – во время них Москва привлекает внимание к необходимости избегать действий, которые могут нести угрозу для здоровья и жизни россиян.