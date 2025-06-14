Как граждане России могут покинуть Иран?

В посольстве России рассказали, как россияне могут покинуть Иран. Для выезда необходимо направлять в посольство данные и телефон для связи.

Граждане России, которые находятся в Иране, могут покинуть республику через погранпереход "Астара" на границе с Азербайджаном, пишет пресс-служба посольства РФ в ИРИ.

В дипломатическом представительстве заявили, что для выезда необходимо заблаговременно направлять личные данные (паспортные данные, телефон для связи и срок действия визы).

В пресс-службе российского посольства добавили, что это необходимо для проведения необходимых согласований с иранскими и азербайджанскими компетентными органами.