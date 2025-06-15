Россиянам рекомендовали покинуть Израиль

Гражданам РФ лучше уехать из Израиля до прекращения обострения конфликта этой страны с Ираном, заявили в посольстве. В дипмиссии назвали и путь, которым можно безопасно эвакуироваться из страны.

Российским гражданам не стоит сейчас оставаться в Израиле, заявил посол РФ в еврейском государстве Анатолий Викторов.

По его словам, россиянам лучше уехать из страны и не возвращаться до момента, пока ситуация с ирано-израильским конфликтом не нормализуется.

Дипломат уточнил, что на сегодняшний день, когда авиарейсы из Израиля в другие страны отсутствуют, уехать можно через границу с Египтом: там, у города Эйлат, действует круглосуточный пункт пропуска. Викторов добавил, что через него из Израиля выехали уже несколько десятков россиян.

Кроме того, по словам главы дипмиссии, рассматривается возможность эвакуации самого посольства. Такое решение может быть принято, если возникнет необходимость, добавил он.