Великобритания вывезла семьи дипломатов из Ирана незадолго до удара Израиля - СМИ

Лондон, по данным СМИ, организовал эвакуацию родственников британских дипломатов из Тегерана еще до того, как Израиль начал операцию "Восстающий лев".

Семьи британских дипломатов были вывезены из Тегерана за некоторое время до того, как Израиль начал атаковать Иран в рамках операции "Восстающий лев", пишет британская газета The Daily Telegraph, ссылаясь на свои источники.

По их сведениям, эвакуация родственников сотрудников британского дипломатического ведомства производилась одновременно с процессов вывоза членов семей военнослужащих США с Ближнего Востока.

Газета отмечает, что сами дипломаты остаются в Тегеране: их присутствие там необходимо для поддержки контактов с ИРИ.

В то же время, правительство Великобритании не собирается вывозить британских подданных в целом ни из Ирана, ни из Израиля.