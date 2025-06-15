Посольство США в Израиле повреждено при ударах - посол

В Тель-Авиве возле здания американского посольства в рамках взаимных ударов Израиля и Ирана упала ракета. Здание получило незначительные повреждения, пострадавших нет, сообщил посол США.
В Израиле из-за близкого падения ракеты пострадало здание американского посольства, информирует портал Ynet.
"Одна из ракет упала рядом с территорией комплекса американского посольства в Тель-Авиве"
– сообщение
Посол США Майк Хакаби рассказал, что здание пострадало незначительно, повреждения небольшие, пострадавших среди персонала нет, однако сегодня посольство работать не будет.
"Наше посольство США в Израиле и консульство официально останутся закрытыми сегодня из-за сохраняющейся необходимости оставаться в укрытиях"
– посол