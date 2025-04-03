Россия отменила запрет на продажу туров в Израиль

В Минтуризма Израиля заявили о снятии запрета на продажу туров из России. Гендиректор выразил уверенность, что обстановка в стране безопасная.

Генеральный директор израильского министерства туризма Дани Шахар объявил о снятии запрета для российских компаний на продажу туров в Израиль.

Министр заявил, что опубликованная сразу после событий 7 октября 2023 года формулировка о ситуации в сфере безопасности практически полностью изменена.

По словам Шахара, в российском Минэкономразвития в письменной форме подчеркнули, что запрета на продажу путевок в Израиль и посещение страны уже нет.

При этом гендиректор туристического ведомства Израиля уточнил, что рекомендации не приближаться к опасным районам по-прежнему сохраняются.

Он выразил уверенность, что ситуация в целом в Израиле полностью безопасная, а у обозначенных приграничных районов "туристических мест попросту нет".

В октябре 2023 года Минэкономразвития призвало турагентства и туроператоров приостановить продажу туров в Израиль и ряд соседних стран на фоне ситуации в регионе.