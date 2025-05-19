Россия отмечает главный государственный праздник

День России – государственный праздник, который сегодня отметят все граждане РФ. Он приурочен к принятию 12 июня 1990 года Декларации о государственном суверенитете РСФСР.

Сегодня, 12 июня, в РФ отмечается важнейший государственный праздник – День России. В этот день устраиваются разнообразные праздничные мероприятия: концерты, салюты, выступления, марши и другое. В Кремле президент России ежегодно вручает государственные премии Российской Федерации.

Праздник приурочен к принятию 12 июня 1990 года Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Тогда была провозглашена политическая и экономическая самостоятельность РСФСР в составе СССР, что стало важным шагом на пути к созданию современной Российской Федерации.

Далее, спустя год, 12 июня 1991 года, прошли первые всенародные выборы президента. Их Борис Ельцин. Еще через год Верховный Совет РФ издал постановление об объявлении 12 июня праздничной датой.

Официальное название "День России" праздник получил в 2002 году, когда вступили в силу изменения в Трудовой кодекс РФ.

12 июня в России объявлен нерабочим днем с 1991 года. В 2025 году пятница 13 июня также будет нерабочей за счет переноса на нее 8 марта, которое выпало на субботу.