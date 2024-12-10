Россия остается в Сирии

Посольство России продолжает работу в Дамаске, посол находится на месте. Также в Сирии остаются российские военные. Москва и Дамаск ведут переговоры.

Посольство РФ в Сирии и посол Александр Ефимов продолжают работу, передает ТАСС.

В российском диппредставительстве подтвердили, что посол находится на месте. Также в ведомстве опровергли сообщения об инциденте с триколором России над зданием посольства в Дамаске.

На прошлой неделе Россия установила контакты с пришедшими к власти в Сирии силами, переговоры идут в конструктивном ключе.

Лидер сирийской оппозиций, захватившей власть, Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани) сообщил, что новые власти Сирии будут выстраивать свои отношения с Россией и не рассматривают РФ как врага.

"Мы дали россиянам возможность пересмотреть свои отношения с сирийским народом"

– аш-Шараа

По его словам, новая Сирия в ближайшее время будет заниматься установлением стабильности и строительством.

Ранее стало известно, что Москва обсуждает с новыми сирийскими властями возможность сохранения двух военных баз РФ на территории САР в прежнем статусе. От новых властей Сирии были получены временные гарантии безопасности, военные остаются в Сирии, базы работают в обычном режиме.

У России в САР имеются базы в портовом Тартусе и в провинции Латакия (авиабаза Хмеймим).