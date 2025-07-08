Россия наращивает сотрудничество с Казахстаном - Мишустин

Глава правительства России Михаил Мишустин провел встречу со своим казахстанским коллегой Олжасом Бектеновым, обсудив главные отрасли сотрудничества двух стран и перспективы их дальнейшего развития.

Экономическое сотрудничество России и Казахстана идет по нарастающей, затрагивая фактически все сферы экономики - энергетику, промышленность, сельское хозяйство и транспорт, а также цифровые технологии и гуманитарную сферу, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе встречи со своим коллегой из Казахстана Олжасом Бектеновым на полях Международной экологической конференции на Алтае.

"Между нашими странами обеспечен оптимальный деловой климат для реализации совместных проектов и инвестиций. По итогам прошлого года Россия стала крупнейшим инвестором в экономику Казахстана"

= Михаил Мишустин

На фоне практического, материального взаимовыгодного взаимодействия двух стран огромную роль играет и развитие совместных проектов в области высшего образования: в российских вузах проходят обучение 60 тыс будущих казахстанских специалистов, а в самом Казахстане открываются филиалы ведущих российских вузов, передает "АиФ".

"Инвестиции дают прекрасные возможности для углубления наших отношений, основанных на доверительных отношениях"

- Олжас Бектенов

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия и Казахстан имеют в работе свыше 170 совместных промышленных проектов на общую сумму $56 млрд: это в 7-8 раз больше, чем планировалось в 2019 году, рассказал первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр, напомнив, как шесть лет назад он с Денисом Мантуровым, занимавшим в то время пост главы Минпромторга РФ, подписали дорожную карту развития сотрудничества в промышленности между двумя странами.