Вестник Кавказа

Россия и Казахстан ведут переговоры по возведению трех ТЭЦ

ТЭЦ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане заявили, что продолжают переговоры с Россией по строительству трех ТЭЦ. В Астане добавили, что могут и сами рассмотреть вопрос реализации проектов.

Астана продолжает вести переговоры с Москвой по вопросу финансирования возведения трех теплоэлектроцентралей в северной части Казахстана, пишет пресс-служба Минэнерго страны.

В ведомстве заявили, что договор о строительстве ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске был заключен в 2024 году, процедура ратификации документа проводится в парламенте.

В министерстве отметили, что соглашением предусмотрено предоставление Казахстану льготного экспортного кредита. Там добавили, что диалог с Россией по этому вопросу продолжается.

В Минэнерго РК также заявили, что Астана может и сама рассмотреть вопрос самостоятельной реализации проектов из альтернативных источников финансирования, с учетом интересов страны.

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