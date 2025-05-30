Россия меняет правила безвизового въезда

В РФ с 30 июня начнут действовать новые правила пересечения границы для иностранцев из стран, с которыми установлен безвизовый режим.
Не ранее, чем за 72 часа (за 4 в экстренных случаях) до въезда на территорию РФ необходимо заполнить анкету, содержащую все персональные данные и биометрию. Необходимо также указать цель поездки, документы для пересечения границы и адрес своего пребывания на территории России на специальном портале «Госуслуги ruID»: система генерирует код для прохождения пограничного контроля.
После въезда все услуги также осуществляются через этот же портал. От услуги освобождены граждане Беларуси, дипломаты безвизовых государств (включая членов их семей), дети до шести лет.
Однако если заявление на портале «Госуслуги ruID» отсутствует, это не повлияет на проведение пограничного контроля и не будет считаться причиной для отказа во въезде на территорию России.
Представители Минцифры в привели некоторые аргументы в пользу регистрации на портале «Госуслуги ruID» для иностранных граждан.
Ряд отмеченных преимуществ:
- Профиль иностранного гражданина создается в цифровом виде;
- Меньше административных препятствий для доступа к госуслугам в России;
- Возможность взаимодействия с государственными органами и организациями в электронном формате;
- Автоматическое оформление СНИЛСа (на основе указанных данных);
- Благодаря аккаунту на портале имеется возможность заранее узнать о наличии возможных ограничений на въезд на территорию России;
- Заявление, заполненное иностранцем, действительно на период девяноста дней.