Россия меняет правила безвизового въезда

С 30 июня 2025 года начнет действие обновленный порядок пересечения границы Российской Федерации для иностранцев – представителей безвизовых стран.

В РФ с 30 июня начнут действовать новые правила пересечения границы для иностранцев из стран, с которыми установлен безвизовый режим.

Не ранее, чем за 72 часа (за 4 в экстренных случаях) до въезда на территорию РФ необходимо заполнить анкету, содержащую все персональные данные и биометрию. Необходимо также указать цель поездки, документы для пересечения границы и адрес своего пребывания на территории России на специальном портале «Госуслуги ruID»: система генерирует код для прохождения пограничного контроля.

После въезда все услуги также осуществляются через этот же портал. От услуги освобождены граждане Беларуси, дипломаты безвизовых государств (включая членов их семей), дети до шести лет.

Однако если заявление на портале «Госуслуги ruID» отсутствует, это не повлияет на проведение пограничного контроля и не будет считаться причиной для отказа во въезде на территорию России.

Представители Минцифры в привели некоторые аргументы в пользу регистрации на портале «Госуслуги ruID» для иностранных граждан.

Ряд отмеченных преимуществ: