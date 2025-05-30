Вестник Кавказа

Россия меняет правила безвизового въезда

КПП Верхний Ларс
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
С 30 июня 2025 года начнет действие обновленный порядок пересечения границы Российской Федерации для иностранцев – представителей безвизовых стран.

В РФ с 30 июня начнут действовать новые правила пересечения границы для иностранцев из стран, с которыми установлен безвизовый режим.

Не ранее, чем за 72 часа (за 4 в экстренных случаях) до въезда на территорию РФ необходимо заполнить анкету, содержащую все персональные данные и биометрию. Необходимо также указать цель поездки, документы для пересечения границы и адрес своего пребывания на территории России на специальном портале «Госуслуги ruID»: система генерирует код для прохождения пограничного контроля.

После въезда все услуги также осуществляются через этот же портал. От услуги освобождены граждане Беларуси, дипломаты безвизовых государств (включая членов их семей), дети до шести лет.

Однако если заявление на портале «Госуслуги ruID» отсутствует, это не повлияет на проведение пограничного контроля и не будет считаться причиной для отказа во въезде на территорию России.

Представители Минцифры в привели некоторые аргументы в пользу регистрации на портале «Госуслуги ruID» для иностранных граждан.

Ряд отмеченных преимуществ:

  • Профиль иностранного гражданина создается в цифровом виде;
  • Меньше административных препятствий для доступа к госуслугам в России;
  • Возможность взаимодействия с государственными органами и организациями в электронном формате;
  • Автоматическое оформление СНИЛСа (на основе указанных данных);
  • Благодаря аккаунту на портале имеется возможность заранее узнать о наличии возможных ограничений на въезд на территорию России;
  • Заявление, заполненное иностранцем, действительно на период девяноста дней.
Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
905 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.