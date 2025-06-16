Вестник Кавказа

Россия ждет сигналов от США по возобновлению переговоров

Россия ждет сигналов от США по возобновлению переговоров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несмотря на взятую США паузу, Москва и Вашингтон продолжат переговоры по устранению "раздражителей" в отношениях. Об этом заявил помощник российского президента, отметив, что РФ ждет сигналов от Госдепа по этому вопросу.

Россия и США продолжат работу над устранением "раздражителей" в отношениях, несмотря на взятую Вашингтоном паузу, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Договоренность о том, чтобы плотно работать по этому треку, - договоренность сохраняется, она была достигнута в ходе первых контактов по телефону между нашими двумя лидерами. Я думаю, что работа будет продолжена, несомненно"

- Юрий Ушаков

Он передал, что РФ ждет сигнала от Госдепартамента США, так как именно он отложил согласованную встречу.

Напомним, что запланированные на середину июня переговоры между Москвой и Вашингтоном были отложены на неопределенный срок по инициативе США. В российском МИД также выразили надежду на то, что пауза будет недолгой.

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