Вестник Кавказа

Россия и Иран начали работы на участке маршрута "Север-Юг"

Россия и Иран начали работы на участке маршрута "Север-Юг"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские и иранские специалисты начали работы на пути Решт-Астара, который станет частью маршрута "Север-Юг".

РФ и Иран начали изыскания на железнодорожном пути Решт-Астара, который является частью международного маршрута "Север-Юг", поведали в Минтрансе РФ. 

"Россия и Иран запустили изыскательские работы по строительству железнодорожной линии Решт-Астара. В церемонии по видеосвязи приняли участие министры транспорта обеих стран"

– Минтранс РФ 

Отметим, что проект предполагает строительство более 160 км железнодорожного полотна, 8 станций, более 50 эстакад и свыше 70 мостов. 

Участок Решт-Астара будет включен в состав важнейшего международного маршрута "Север-Юг", который связывает Индию и страны Персидского залива с Россией и Европой.

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