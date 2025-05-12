Россия и Иран начали работы на участке маршрута "Север-Юг"

Российские и иранские специалисты начали работы на пути Решт-Астара, который станет частью маршрута "Север-Юг".
РФ и Иран начали изыскания на железнодорожном пути Решт-Астара, который является частью международного маршрута "Север-Юг", поведали в Минтрансе РФ.
"Россия и Иран запустили изыскательские работы по строительству железнодорожной линии Решт-Астара. В церемонии по видеосвязи приняли участие министры транспорта обеих стран"
– Минтранс РФ
Отметим, что проект предполагает строительство более 160 км железнодорожного полотна, 8 станций, более 50 эстакад и свыше 70 мостов.
Участок Решт-Астара будет включен в состав важнейшего международного маршрута "Север-Юг", который связывает Индию и страны Персидского залива с Россией и Европой.