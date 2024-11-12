Россия и Азербайджан укрепляют сотрудничество в сфере подготовки кадров МЧС

Академия МЧС Азербайджана приняла представителей ведущих вузов МЧС России. Стороны обсудили вопросы обмена опытом и подготовки кадров.

Состоялся рабочий визит представителей вузов МЧС России в Азербайджан, где прошли встречи с представителями МЧС Азербайджана и руководством Академии МЧС Азербайджана.

Стороны обсудили вопросы подготовки и переподготовки кадров, обмен опытом в области предупреждения и ликвидации ЧС.

Академия гражданской защиты (АГЗ) МЧС России многие годы сотрудничает с Азербайджаном, в 2001 году стартовала подготовка офицеров для МЧС АР, последний выпуск состоялся в 2019 году. Российская Академия подготовила для Азербайджана 3 адъюнктов и 75 магистров.

"Визит в Азербайджан — важный шаг в развитии международного сотрудничества. Мы готовы делиться опытом и вместе работать над созданием эффективных программ, которые помогут спасать жизни и защищать людей"

– замглавы АГЗ МЧС России Владимир Нестеров

Рабочий визит российской делегации открывает новые возможности для сотрудничества РФ и Ар в области образования и подготовки специалистов.