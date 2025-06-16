"Росатом" предоставит Казахстану до 30% работ по первой АЭС

Российская госкорпорация "Росатом" готова не только реализовать проект первой АЭС в Казахстане, но и максимально задействовать казахстанские мощности, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
По его словам, предприятия республики смогут выполнить до 30% от общего объема работ.
Для успешной локализации работ на АЭС казахстанским предприятиям предстоит пройти ряд важных этапов.
"Конечно же, определенный путь для этого нужно пройти, подтвердить компетенции, подтвердить абсолютную безопасность поставок, оборудования, работ, которые будут производить казахские компании"
– Алексей Лихачев
Будущая АЭС должна стать важным шагом в развитии энергетической системы Казахстана и обеспечении стабильных поставок электроэнергии в условиях растущего спроса.