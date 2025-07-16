Вестник Кавказа

"Росатом" поможет Узбекистану со строительством АЭС

"Росатом" поможет Узбекистану со строительством АЭС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Узбекистан заявил о намерении построить с "Росатомом" большую АЭС. В Ташкенте добавили, что документ с госкорпорацией подписан.

Директор Агентства по атомной энергии Узбекистана Азим Ахмедхаджаев сообщил о планах Ташкента построить с "Росатомом" большую атомную электростанцию.

Он отметил, что необходимо изучить все возможности подключения большой АЭС к энергосистеме республики.

Ахмедхаджаев подчеркнул, что Узбекистан и "Росатом" постараются возвести станцию в кратчайшие сроки и внедрить более крупную систему.

Глава Агентства добавил, что Ташкент подписал документ с российской госкорпорацией. Он заключил на его основании идет изучение ситуации.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
820 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.