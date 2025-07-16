"Росатом" поможет Узбекистану со строительством АЭС

Узбекистан заявил о намерении построить с "Росатомом" большую АЭС. В Ташкенте добавили, что документ с госкорпорацией подписан.
Директор Агентства по атомной энергии Узбекистана Азим Ахмедхаджаев сообщил о планах Ташкента построить с "Росатомом" большую атомную электростанцию.
Он отметил, что необходимо изучить все возможности подключения большой АЭС к энергосистеме республики.
Ахмедхаджаев подчеркнул, что Узбекистан и "Росатом" постараются возвести станцию в кратчайшие сроки и внедрить более крупную систему.
Глава Агентства добавил, что Ташкент подписал документ с российской госкорпорацией. Он заключил на его основании идет изучение ситуации.