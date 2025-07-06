РФ будет дожимать США по вопросу дипсобственности – Сергей Рябков

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия будет продолжать настаивать на возврате дипломатической собственности в рамках переговоров с США. По словам дипломата, Вашингтон пока не демонстрирует готовности пойти на встречу Москве в этом вопросе.
"Здесь тоже явно не хватает конструктивного отклика с американской стороны. Будем дожимать"
– Сергей Рябков
Рябков также отметил, что Вашингтон пока не определился с кандидатурой на должность посла в РФ, агреман администрация Трампа не запрашивала, передает ТАСС.
Дипломат также поделился информацией относительно продвижения переговоров о возобновлении прямых рейсов. Согласно Рябкову, стороны пока не добились существенного прогресса.
"Мы поставили этот вопрос перед американской стороной, отклик пока, называем вещи своими именами, минимальный"
– Сергей Рябков
При этом, как отмечает замглавы МИД, стороны не намерены затягивать решение этого вопроса.