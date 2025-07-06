Вестник Кавказа

РФ будет дожимать США по вопросу дипсобственности – Сергей Рябков

Рябков Сергей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Рябков рассказал о продвижении переговоров России и США по ряду направлений, в том числе по вопросу дипломатической недвижимости РФ в США.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия будет продолжать настаивать на возврате дипломатической собственности в рамках переговоров с США. По словам дипломата, Вашингтон пока не демонстрирует готовности пойти на встречу Москве в этом вопросе. 

"Здесь тоже явно не хватает конструктивного отклика с американской стороны. Будем дожимать"

– Сергей Рябков 

Рябков также отметил, что Вашингтон пока не определился с кандидатурой на должность посла в РФ, агреман администрация Трампа не запрашивала, передает ТАСС. 

Дипломат также поделился информацией относительно продвижения переговоров о возобновлении прямых рейсов. Согласно Рябкову, стороны пока не добились существенного прогресса. 

"Мы поставили этот вопрос перед американской стороной, отклик пока, называем вещи своими именами, минимальный"

– Сергей Рябков

При этом, как отмечает замглавы МИД, стороны не намерены затягивать решение этого вопроса.

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