Кремль: Россия намерена продолжать диалог с США

Москва планирует продолжать вести диалог с Вашингтоном. Об этом заявили в Кремле, уточнив, что Россия и США не имеют разногласий по решению ситуации на Украине.

Россия намерена продолжать диалог с США, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы рассчитываем продолжать наш диалог с Вашингтоном и нашу линию на починку изрядно поломанных двусторонних отношений"

- Дмитрий Песков

Он передал, что между Вашингтоном и Москвой нет разногласий по урегулированию ситуации на Украине, есть желание решить ее политико-дипломатическим путем.

В Кремле также спокойно относятся к "ужесточению риторики" президента США Дональда Трампа в отношении России, подчеркнул Дмитрий Песков. По его словам, глава Белого дома известен тем, что использует жесткие фразы.

Накануне Песков заявил, что Москва убеждена в наличии широкого потенциала для перезапуска торгово-экономических отношений двух стран.

Напомним, что 3 июля прошел шестой за год разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Он продлился почти час. Главной темой обсуждения стало урегулирование украинского кризиса.

Что думают о диалоге с РФ в США?

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал об изменениях в подходах Вашингтона к диалогу с Москвой.

"Сегодня администрация Трампа попала под действие очень сложного фактора медийного характера: вихревые токи в американской внешней политике породили проблему идентификации – как себя позиционирует Белый дом с точки зрения его реальных целей и приоритетов? Из-за этого Дональд Трамп вынужден идти на поводу общественного мнения, так как он стал заложником своих рейтингов. Ему приходится делать заявления, которые повысили ли бы авторитет президента или хотя бы сделали его достаточно адекватным в глазах американского общественного мнения – а оно тоже весьма противоречивое, распадающееся на противоборствующие тенденции. Трамп старается быть президентом всех американцев, учитывать все точки зрения", - прежде всего сказал он.

"При этом собственная позиция Дональда Трампа по диалогу с Россией известна. Трамп хотел бы поладить с Москвой и лично с президентом Владимиром Путиным ради других стратегических игр, в основном против Китая. Он намерен перестроить российско-американские отношения в соответствии со стратегическими геополитическими интересами США. В рамках этих интересов Украина для США не имеет особого значения и выступает сейчас главным препятствием для нормализации российско-американских контактов. Кстати, точно так же особого значения для Вашингтона уже не имеют ни НАТО, ни Европа. Однако Трамп остается заложником своего медийного образа, и ему приходится действовать по принципу "и нашим, и вашим". В Москве это понимают и спокойно реагируют на ужесточение трамповской риторики", - отметил Владимир Васильев.

"Поэтому, когда канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявляет, что время для дипломатии кончилось и США надо продолжать антироссийский курс администрации Байдена, Трампу приходится пытаться управлять медийным процессом, откуда и следуют его противоречивые заявления. Не приходится сомневаться, что такие же заявления мы будем слышать от него и дальше – многие из них относятся к категории "информационного шума", и мы должны иметь в виду, что этого шума будет еще очень и очень много. В то же время, истинные цели Дональда Трампа, проявлявшиеся на протяжении последних десяти лет его политической деятельности, остаются прежними: он хочет договориться с Владимиром Путиным и считает, что это возможно. По всей видимости, он понимает логику российской позиции по Украине, но не может сделать со свое стороны чего-то существенного", - продолжил американист.

"Приходится констатировать, что играет свою роль стереотип, сложившийся в общественном мнении США за предыдущие 3,5-4 года безоговорочной американской поддержки Украины и пропаганды идеи нанесения России стратегического поражения. Над Дональдом Трампом по-прежнему висит проблема обвинений в том, что он "агент Кремля". Из-за этого его поведение в украинском урегулировании превращается в хождение по лезвию бритвы. Поэтому пока вопрос, сумеет ли Трамп реализовать свои базовые установки по налаживанию отношений с Москвой. Он определенно будет использовать любые окна возможностей, которые предоставит ему ход мировых событий. Как будет выстраивать канва этих событий, сегодня очень трудно предсказать", - признал Владимир Васильев.