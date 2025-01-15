Революция будет губительной для Грузии – Гахария

Революционный сценарий будет губителен для Грузии, заявил бывший премьер-министр страны, лидер оппозиционной партии "За Грузию" Георгия Гахария.
Он отметил, что его партия никогда не объявляла бойкот возможных выборов в будущем, потому что для них главный инструмент в работе – добиться смены власти посредством участия в выборах.
"Мы не революционеры, и я считаю, что любой радикально-революционный сценарий был бы губителен для Грузии сегодня"
- Георгий Гахария
По его словам, бойкот будущих выборов в органы местного самоуправления – это тупик. Экс-премьер подчеркнул, что партии, которые отказываются от участия в них, должны параллельно предоставить свой план действий, а не только устраивать бойкот.
Напомним, что муниципальные выборы в Грузии состоятся в октябре 2025 года. Из всех оппозиционных партий, прошедших в парламент по итогам парламентских выборов 2024 года, только партия Гахария готовится принять в них участие. Партии "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия" продолжают требовать от правительства "Грузинской мечты" проведения внеочередных выборов в парламент.