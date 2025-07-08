Вестник Кавказа

Рейсы в Абу-Даби из Баку, Тбилиси, Алматы запустит Etihad Airways

Рейсы в Абу-Даби из Баку, Тбилиси, Алматы запустит Etihad Airways
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Самолеты Etihad Airways свяжут ОАЭ с Кавказом, Азией и Европой. Перевозчик расширяет полетную сеть на фоне скорого ухода из ОАЭ лоукостера Wizz Air.

Эмиратская компания Etihad Airways объявила о новых рейсах в различные страны – она будет выполнять полеты по тем маршрутам, которые освобождает уходящая из региона авиакомпания Wizz Air.

Будут запущены семь новых авиарейсов из Абу-Даби – самолеты полетят в Медину, Баку, Тбилиси, Ереван, Алматы, Ташкент и Бухарест.

Рейс Абу-Даби - Медина впервые будет выполнен в ноябре этого года. По остальным направлениям самолеты будут запущены в марте 2026 года.

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