Лоукостер Wizz Air перестанет летать в ОАЭ

Перевозчик Wizz Air уходит с Ближнего Востока. Геополитика, сложные климатические условия и проблемы с двигателями самолетов вынудили компанию отказаться от рейсов в Абу-Даби.

Европейский лоукостер Wizz Ai объявил о прекращении полетной программы в Абу-Даби с 1 сентября.

В июне сообщалось о стратегическом сокращении полетов в жаркие страны, так как высокие температуры и плохое качество воздуха ускоряют износ двигателей. В июле стало известно о скорой приостановке авиарейсов в ОАЭ.

"Проблемы с поставками, нестабильная ситуация в регионе и ограниченные возможности для работы на рынке усложнили достижение наших первоначальных целей"

– глава перевозчика Йожеф Варади

Ранее около 20% самолетов Airbus A320neo из парка лоукостера было выведено из эксплуатации из-за массовых проблем с двигателями.

Самолеты Wizz Air связывают ОАЭ со многими странами Европы, СНГ, Азии. В будущем компания сосредоточится на европейском рынке.