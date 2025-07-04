Лоукостер Wizz Air перестанет летать в ОАЭ

Европейский лоукостер Wizz Ai объявил о прекращении полетной программы в Абу-Даби с 1 сентября.
В июне сообщалось о стратегическом сокращении полетов в жаркие страны, так как высокие температуры и плохое качество воздуха ускоряют износ двигателей. В июле стало известно о скорой приостановке авиарейсов в ОАЭ.
"Проблемы с поставками, нестабильная ситуация в регионе и ограниченные возможности для работы на рынке усложнили достижение наших первоначальных целей"
– глава перевозчика Йожеф Варади
Ранее около 20% самолетов Airbus A320neo из парка лоукостера было выведено из эксплуатации из-за массовых проблем с двигателями.
Самолеты Wizz Air связывают ОАЭ со многими странами Европы, СНГ, Азии. В будущем компания сосредоточится на европейском рынке.