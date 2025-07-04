Вестник Кавказа

Лоукостер Wizz Air перестанет летать в ОАЭ

Аэропорт в Дубае
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Перевозчик Wizz Air уходит с Ближнего Востока. Геополитика, сложные климатические условия и проблемы с двигателями самолетов вынудили компанию отказаться от рейсов в Абу-Даби.

Европейский лоукостер Wizz Ai объявил о прекращении полетной программы в Абу-Даби с 1 сентября.

В июне сообщалось о стратегическом сокращении полетов в жаркие страны, так как высокие температуры и плохое качество воздуха ускоряют износ двигателей. В июле стало известно о скорой приостановке авиарейсов в ОАЭ.

"Проблемы с поставками, нестабильная ситуация в регионе и ограниченные возможности для работы на рынке усложнили достижение наших первоначальных целей"

– глава перевозчика Йожеф Варади

Ранее около 20% самолетов Airbus A320neo из парка лоукостера было выведено из эксплуатации из-за массовых проблем с двигателями.

Самолеты Wizz Air связывают ОАЭ со многими странами Европы, СНГ, Азии. В будущем компания сосредоточится на европейском рынке.

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