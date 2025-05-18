Разговор Путина и Трампа стал реальным шагом к урегулированию – Слуцкий

Телефонный разговор президентом России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который прошел сегодня вечером, позволит продвинуться на пути к урегулированию конфликта на Украине, заявил Леонид Слуцкий.

Беседа по телефону, которую главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели сегодня вечером, станет одним из этапов украинского урегулирования, заявил руководитель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Содержательный двухчасовой разговор президентов России и США стал реальным шагом к разрешению украинского конфликта"

– Слуцкий

Он подчеркнул, что главы ведущих мировых держав в ходе разговора фактически закрепили промежуточный результат Стамбула-2, а также по сути подтвердили восстановление переговорного процесса.

По словам главы комитета Госдумы, президент РФ в ходе беседы с Трампом четко подтвердил, что Москва желает мира и готова идти на компромиссы. Он добавил, что прямые переговоры между Россией и Украиной будут продолжены, но, тем не менее, чтобы обеспечить безопасность и русского, и всего остального мира должны быть ликвидированы основания, ставшие исходной точкой кризиса.

Политик подчеркнул, что переговорный процесс становится все более конкретным, включая меморандум о мирном договоре.

"Дональд Трамп особо подчеркнул важность перспектив выхода на договоренности о "полном окончании войны". В нашем понимании - на достижение устойчивого мира"

– Слуцкий