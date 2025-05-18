Разговор Путина и Трампа стал реальным шагом к урегулированию – Слуцкий

Беседа по телефону, которую главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели сегодня вечером, станет одним из этапов украинского урегулирования, заявил руководитель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Содержательный двухчасовой разговор президентов России и США стал реальным шагом к разрешению украинского конфликта"
– Слуцкий
Он подчеркнул, что главы ведущих мировых держав в ходе разговора фактически закрепили промежуточный результат Стамбула-2, а также по сути подтвердили восстановление переговорного процесса.
По словам главы комитета Госдумы, президент РФ в ходе беседы с Трампом четко подтвердил, что Москва желает мира и готова идти на компромиссы. Он добавил, что прямые переговоры между Россией и Украиной будут продолжены, но, тем не менее, чтобы обеспечить безопасность и русского, и всего остального мира должны быть ликвидированы основания, ставшие исходной точкой кризиса.
Политик подчеркнул, что переговорный процесс становится все более конкретным, включая меморандум о мирном договоре.
"Дональд Трамп особо подчеркнул важность перспектив выхода на договоренности о "полном окончании войны". В нашем понимании - на достижение устойчивого мира"
– Слуцкий