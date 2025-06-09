Рассекреченные архивные документы представило ко Дню памяти войсковой казачьей славы Минобороны РФ

На портале Минобороны появился новый раздел с рассекреченными документами. Его запуск приурочили ко Дню памяти войсковой казачьей славы.

Минобороны России запустило новый мультимедийный проект "И не померкнет никогда казачья боевая слава", приуроченный ко Дню памяти войсковой казачьей славы, который отмечается 18 октября.

Данный проект основан на уникальных документах из фондов Центрального архива министерства, которые ранее не были доступны общественности. Это карты и журналы боевых действий, исторические формуляры, а также ряд других важных документов.

В частности, в разделе содержатся данные об одной из самых крупных конных операций Великой Отечественной войны – Кущевской атаке. Эта атака затормозила продвижение немецкой армии на Кавказ.

Содержащиеся в разделе документы показывают расстановку сил, ключевые этапы сражения, а также свидетельствуют о героизме бойцов и командиров в годы ВОВ.