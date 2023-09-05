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Расхитители природного газа задержаны в Кабардино-Балкарии

Расхитители природного газа задержаны в Кабардино-Балкарии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В КБР было раскрыто крупное хищение природного газа.

Расхитителей природного газа поймали оперативники в Кабардино-Балкарии. Сумма нанесенного ущерба  от их деятельности превысила двадцать четыре миллиона рублей.

«В ходе реализации оперативно-разыскных мероприятий по противодействию преступлениям в сфере экономики сотрудниками УФСБ России по КБР выявлено хищение природного газа в интересах коммерческой организации, функционирующей в Прохладненском муниципальном районе республики. Ущерб от противоправной деятельности составил более 24 миллионов рублей»

– пресс-служба управления.

По статье «кража в особо крупном размере» ведется уголовное разбирательство. Злоумышленникам грозит длительное тюремное заключение и крупный денежный штраф.

При этом интересно отметить, что власти республики уделяют пристальное внимание развитию промышленного производства. Так, по словам главы Минпромторга РФ, на развитию данной сферы будет направлен более 60 млн рублей.

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