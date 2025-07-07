БРИКС на настроен на деятельность против других стран и и не отвечает на угрозы. Объединение создано не для противодействия, а для сотрудничества, рассказал Песков.

Деятельность БРИКС направлена на сотрудничество внутри объединения, а не на шаги против других стран, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с угрозами президента США Дональда Трампа о введении пошлин.

"БРИКС не отвечает на угрозы. БРИКС никогда свою деятельность не ориентирует против каких-то стран. В этом нет задачи БРИКС"

– Дмитрий Песков

Представитель Кремля добавил, что БРИКС был изначально создан и сегодня развивается для взаимовыгодного сотрудничества стран объединения, именно в этом, а не противодействие кому-то предназначение БРИКС, пишет ТАСС.