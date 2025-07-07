Мировая торговля переключается с США на БРИКС - СМИ

Пока американский лидер Дональд Трамп грозит миру высокими торговыми пошлинами, крупнейшие развивающиеся экономики выбирают торговлю с БРИКС, пишет газета New York Times.
Издание отмечает, что торговые партнеры США готовятся к тарифам Трампа, которые охватят сотни видов продукции, но эта перспектива не подталкивает их к заключению сделок с Трампом.
"Вместо того, чтобы спешить заключить торговые сделки с США, мировые крупнейшие развивающиеся экономики имеют другие планы. На двухдневной встрече в Рио-де Жанейро страны-члены БРИКС <…> пообещали углублять связи и размышляли над тем, как преодолеть бюрократию и упростить торговлю друг с другом"
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Напомним, Штаты планируют ввести пошлины с 1 августа, ранее Трамп сдвинул крайний срок с 9 июля, теперь он не исключает, что и 1 августа - не окончательная дата.
На фоне саммита БРИКС в Бразилии Трамп объявил, что обложит дополнительными пошлинами в размере 10% все страны, поддерживающие "антиамериканскую" политику БРИКС.