Мировая торговля переключается с США на БРИКС - СМИ

Пошлины Трампа стали "выстрелом в ногу" США, многие страны не спешат заключать торговые сделки, а переключаются на сотрудничество с БРИКС, пишет NYT.

Пока американский лидер Дональд Трамп грозит миру высокими торговыми пошлинами, крупнейшие развивающиеся экономики выбирают торговлю с БРИКС, пишет газета New York Times.

Издание отмечает, что торговые партнеры США готовятся к тарифам Трампа, которые охватят сотни видов продукции, но эта перспектива не подталкивает их к заключению сделок с Трампом.

"Вместо того, чтобы спешить заключить торговые сделки с США, мировые крупнейшие развивающиеся экономики имеют другие планы. На двухдневной встрече в Рио-де Жанейро страны-члены БРИКС <…> пообещали углублять связи и размышляли над тем, как преодолеть бюрократию и упростить торговлю друг с другом"

– сообщение

Напомним, Штаты планируют ввести пошлины с 1 августа, ранее Трамп сдвинул крайний срок с 9 июля, теперь он не исключает, что и 1 августа - не окончательная дата.

На фоне саммита БРИКС в Бразилии Трамп объявил, что обложит дополнительными пошлинами в размере 10% все страны, поддерживающие "антиамериканскую" политику БРИКС.