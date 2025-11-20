Рябков: вопрос о контакте Путина и Трампа стоит на повестке

В МИД России допускают проведение нового саммита лидеров РФ и США. При этом встреча должна иметь содержательное наполнение, подчеркнул Рябков.

Контакт президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стоит на повестке дня, об этом рассказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Я бы ничего не исключал. Вопрос о проведении следующего контакта лидеров стоит на повестке дня. Нам необходимо обеспечить содержательное наполнение такого контакта. Мы не можем позволить себе отойти от тех рамок, которые были согласованы лидерами в Анкоридже"

– Сергей Рябков

Он отметил, что американская сторона хорошо понимает подход России, логика была изложена не раз, по разным линиями и на всех уровнях.

"Мы, безусловно, хотели бы рассчитывать, что администрация США приложит необходимые усилия для того, чтобы предпосылки для контакта лидеров, который просто не может не быть результативным, вызрели"

– Сергей Рябков

В интервью журналу "Международная жизнь" дипломат отметил важное значение того, что администрация Трампа, в отличие от Европы, не отказывается от рассмотрения важнейших вопросов, например нерасширения Североатлантического альянса на Восток, и занимается поисками устойчивого и долгосрочного урегулирования на Украине.