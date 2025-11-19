В Кремле ответили о необходимости разговора Путина и Трампа

Песков заявил, что РФ предстоит определить уровень контактов с США по новому плану урегулирования. Российская сторона ранее получила план США из 28 пунктов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что еще предстоит определить, необходим ли телефонный разговор двух лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, а также определить уровень контактов Москвы и Вашингтона по новому американскому плану украинского урегулирования, передает ТАСС.

"Это все предстоит определить"

– Дмитрий Песков

Российский лидер ранее на совещании с членами Совбеза сообщил о готовности к предметному обсуждению плана США, который включает 28 пунктов. При этом Путин не уточнил, на каком уровне стороны будут контактировать по данному вопросу.

Москва уже получила американский план, и по оценкам главы государства, он может стать основой украинского урегулирования.