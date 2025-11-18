Россия и США могут мгновенно организовать телефонный разговор Путина и Трампа

Телефонная беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, по словам Дмитрия Пескова, может быть организована в любой момент, заявил Дмитрий Песков.

Разговор по телефону между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может быть организован в максимально сжатые сроки, если это потребуется, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос о продолжении российско-американских контактов на высшем уровне.

"Есть возможность, при необходимости моментально организовать телефонный разговор двух лидеров"

– Дмитрий Песков

Представитель Кремля добавил, что, в то же время, предварительная работа, которая должна предшествовать двусторонней встрече глав государств, пока не завершена.