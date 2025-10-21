Путин провел тренировку ядерных сил РФ

Президент России Владимир Путин провел учения стратегических ядерных сил страны. К участию были привлечены наземные, морские и авиационные комплексы, сообщает пресс-служба Кремля.

По данным информационного центра, верховный главнокомандующий РФ руководил пуском межконтинентальной баллистической ракеты с космодрома Плесецк. Также Владимир Путин дал команду на пуск баллистической ракеты с атомной подлодки "Брянск". Пуск крылатых ракет выполнили самолеты Ту-95МС.

Как сообщает пресс-служба, приказы поступали из Национального центра управления обороной. Все поставленные задачи успешно выполнены.