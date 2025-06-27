Путин прибудет в Индию в конце лета

Эльвина Исламова

Советник индийского премьера подтвердил, что президент Путин может приехать в Индию в конце августа.

Владимир Путин может прибыть в Индию в последних числах августа, проинформировал советник премьер-министра Индии по нацбезопасности Аджит Довал во время с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу. Точные даты будут согласованы позднее.

"Сейчас мы установили очень хорошие отношения, которые мы очень ценим, стратегическое партнерство между нашими странами. Мы взаимодействуем на высоком уровне... Мы были рады узнать о визите президента Путина, намечающемся в конце августа в нашу страну"

– Аджит Довал

Приглашение российской стороне посетить Индию было официально сделано в июле 2024 года в ходе визита премьера Нарендры Моди в Москву. Этот визит стал знаковым событием, подтвердившим высокий уровень взаимного доверия и желание сторон развивать сотрудничество на стратегическом уровне.

Россия и Индия традиционно поддерживают активный диалог по вопросам безопасности, энергетики и экономики, что делает предстоящий визит важным этапом в развитии двусторонних отношений.

О чем Путин будет говорить с Моди?

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о российском подходе к отношениям с Индией и вероятной повестке переговоров Владимира Путина с Нарендрой Моди во время визита в Нью-Дели.

"Сейчас создалась такая ситуация, что Индии стала ключевым игроком на международной арене как по санкционной тематике, так и по ситуации на энергетическом рынке, и по перспективам дальнейшего развития, и вообще по отношениям к новому или старому экономическому порядку. На позицию Нью-Дели будут ориентироваться и уже ориентируются другие страны", - прежде всего сказал он.

"Именно поэтому, я думаю, Москве надо закреплять определенный позитив, который уже есть в отношениях между Россией и Индией. Это самое главное. Сегодня у двух государств есть рабочие группы, и работа идет более или менее нормально на дипломатическом и правительственном уровне", - продолжил Андрей Бакланов.

"Скорее всего, повестка встречи Владимира Путина и Нарендры Моди будет охватывать весь спектр вопросов российско-индийских отношений. Также лидеры наверняка побеседуют о ключевых международных проблемах. На таких встречах, как правило, 4-5 основных тем носят двусторонний характер, а 7-9 – это резонансные темы международного или регионального значения", - заключил дипломат.