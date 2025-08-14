Путин и Трамп начали встречу на Аляске

Личная встреча президентов России и США стартовала на Аляске - прямо в аэропорту Анкориджа Дональд Трамп поприветствовал Владимира Путина. В переговорах будут участвовать руководители оборонных, дипломатических и финансовых ведомств двух стран.

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа началась в Анкоридже - американский лидер лично пришел к трапу самолета главы российского государства и первым пожал ему руку. Президенты тепло поприветствовали друг друга и обменялись парой реплик.

Сфотографировавшись для прессы, они сели в один лимузин - автомобиль Трампа модели Cadillac One - и отправились к официальному месту проведения переговоров.

Президенты приземлились в аэропорту Анкориджа с получасовой разницей, при этом вышли из самолетов одновременно. Трамп перед выходом из самолета заявил журналистам, что следующий раунд переговоров двух президентов может состояться совсем скоро, если этот будет успешным.

Ровно в 22:30 по московскому времени в анкориджском конгресс-центре Arctic Warrior стартовали основные переговоры Путина и Трампа. Президенты не стали делать предварительные заявления для прессы и не ответили на вопросы журналистов. Их диалог обеспечивают переводчики с обеих сторон, при том что Владимир Путин хорошо говорит по-английски.

Напомним, что вместе с Путиным на Аляску прибыли глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник президента Юрий Ушаков.

Дональд Трамп, в свою очередь, прилетел в Анкоридж в сопровождении госсекретаря Марко Рубио, главы Пентагона Пита Хегсета, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, министра финансов Скотта Бессента, министра торговли Говарда Лютника и спецпосланника президента Стивена Уиткоффа.

Основные переговоры в узком составе проходят не в режиме тет-а-тет, а в формате "три на три" - помимо Владимира Путина и Дональда Трампа в них участвуют министры иностранных дел Лавров и Рубио, спецпосланник Уиткофф и помощник российского президента Ушаков.

Затем состоятся переговоры в расширенном составе, в которых будут участвовать министры обороны и министры экономического блока.

На переговорах в узком и в расширенном составе планируется обсудить украинское урегулирование, глобальные вызовы безопасности и самый широкий спектр вопросов двусторонних отношений России и США (в частности, восстановление контроля над вооружениями). Встреча проходит под лозунгом "Стремление к миру" (Pursuing peace).