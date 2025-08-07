Путин и Трамп могут встретиться в понедельник – СМИ

Лидеры России и Соединенных Штатов могут встретиться уже в начале следующей недели. Ранее на этой неделе в администрации президента РФ сообщили, что договорились с США о проведении этой встречи.

В понедельник, 11 августа, может состояться встреча президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщают информированные источники, на которые ссылается телеканал Fox News.

По их данным, место встречи пока находится на стадии согласования, однако предпочтительным вариантом считается Рим.

При этом источник ТАСС утверждает, что лидеры двух стран проведут переговоры не в Европе, так регион не устраивает в качестве места встречи.

В среду в Москве побывал спецпосланник президента США Стив Уиткофф. В ходе поездки он провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. После его визита в администрации главы российского государства сообщили о достижении договоренностей с США о проведении встречи лидеров двух стран и приступили к проработке переговоров.

О чем будут говорить Путин и Трамп?

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал об ожидаемой повестке переговоров на личной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Повестка, скорее всего, будет исходить из итогов последнего визита Стивена Уиткоффа в Москву. Основной вопрос – это прекращение огня на Украине и та или иная форма перемирия. Президенты еще раз поделятся, как это видит американская сторона и как это видит российская сторона, обсудят, где могут быть точки соприкосновения и что в этой ситуации можно согласовать. Это основное", – прежде всего сказал он.

"Кроме этого, конечно, будет возможность поговорить по темам, которые потом можно представить как позитивный итог встречи в случае, если не удастся полноценно договориться по центральной тематике. Тут может быть и ситуация на Ближнем Востоке, и иранская ядерная проблема, и в целом ядерное разоружение, и восстановление дипломатических отношений в широком объеме, и какие-то экономические преференции между двумя странами", – продолжил Дмитрий Солонников.

"Однако, если президентам не удастся достичь никакого соглашения по Украине, то все остальные темы отойдут на второй план, потому что все таки главная цель встречи – переговоры по украинской проблеме, а все прочее – дополнение, хотя оно тоже будет обсуждаться", – добавил политолог.

Значение встречи для отношений РФ-США

Эксперт подчеркнул большое политическое значение готовящейся личной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Личная встреча глав государств – это всегда важнейший элемент принятия стратегических решений. Не факт, что встречи приводят к таким стратегическим решениям, но они необходимы в любом случае. Можно вспомнить встречу Путина и Трампа 16 июля 2018 года в Хельсинки – тогда были значительные ожидания, прошла большая красивая встреча, Путин подарил Трампу футбольный мяч, но позитивных последствий не было. Однако переговоры прошли, и это уже было хорошо", – отметил он.

"Поэтому ожидаемая новая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа – не обязательно прорыв куда-то, но это один из необходимых элементов, если два крупных мировых игрока хотят о чем-то серьезном договариваться. Ждем подтверждения или принятия основных решений по ключевым проблемам на встрече лидеров", – заключил Дмитрий Солонников.