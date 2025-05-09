Путин и Токаев провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств обсудили взаимовыгодное сотрудничество.

Российский президент Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.

В нем говорится, что главы государств поговорили об актуальных вопросах дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Казахстаном в таких областях, как торгово-экономическая и энергети­чес­кая.

"Лидеры условились о продолжении двусторонних контактов на различных уровнях"

– пресс-служба Кремля

Напомним, что в декабре прошлого года Касым-Жомарт Токаев принимал участие в неформальной встреч глав стран СНГ и заседании Высшего Евразийского экономического совета – эти события состоялись в Ленинградской области. А в конце ноября Владимир Путин совершил государственный визит в Астану, а также принял участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.