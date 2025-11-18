Путин и ас-Сиси дали старт АЭС "Эль-Дабаа"

В египетском городе Эль-Дабаа установили корпус реактора на первом энергоблоке одноименной АЭС. В торжественной церемонии по этому случаю приняли участие лидеры России и Египта.

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси дали старт установке корпуса реактора первого энергоблока атомной электростанции "Эль-Дабаа", которая будет располагаться в одноименном городе в мухафазе Матрух. Лидеры двух стран приняли участие в торжественной церемонии посредством видеосвязи.

Владимир Путин выразил признательность президенту Египта за внимание к расширению контактов с РФ. Он подчеркнул, что отношения Москвы и Каира выстраиваются на равноправной основе, и добавил, что российская сторона готова оказывать египетским коллегам содействие на всех этапах атомного проекта.

"Это касается долгосрочных поставок реакторного топлива, технического обслуживания АЭС, обращения с отработавшим ядерным материалом""

– Владимир Путин

Глава российского государства также сообщил о готовности госкорпорации Росатом делиться с Египтом своими уникальными технологиями.

"Росатом готов делиться с Египтом и другими своими уникальными технологиями. Речь, в том числе, идет и о сборке малых атомных модульных реакторов и использовании мирного атома в медицине и сельском хозяйстве"

– президент РФ

Он констатировал, что возведение АЭС "Эль-Дабаа" при российском участии продвигается успешно, доказательством чему служат сегодняшние видеокадры.

"Выступление коллег и показанные только что видеокадры наглядно свидетельствуют о том, что возведение при российском участии первой в Египте АЭС продвигается успешно. По сути, мы переходим на ключевой этап технологического оснащения станции"

– российский президент

Помимо этого, он поздравил египетского коллегу с днем рождения, пожелав ему "атомной энергии" во всех начинаниях.

"Росатом" в Египте

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о российских выгодах от сотрудничества с Египтом в сфере мирного атома.

"Предполагается, что в дальнейшем российские инвестиции в атомную энергетику Египта окупятся. АЭС "Эль-Дабаа" строится на российские кредитные деньги, и по плану после запуска электростанции в эксплуатацию Египет будет возвращать эти средства, что создаст России экономические выгоды. Кроме того, обслуживание всей атомной станции на десятилетия вперед должен осуществлять "Росатом", зарабатывая на этом: АЭС "Эль-Дабаа" будет закупать у "Росатома" ядерное топливо и запчасти и отдавать на переработку отработанное ядерное топливо", - сообщил он.

"Когда расширяется сам рынок атомных станций, становится все более востребовано ядерное топливо, то есть обогащенный уран. "Росатом" является мировым лидером по производству обогащенного урана. Следовательно, чем больше атомных электростанций, тем больше рынок сбыта для продукции "Росатома" и тем выше спрос на ядерное топливо, что поддерживает высокие цены на обогащенный уран. Кроме этих экономических выгод есть и политическая выгода – укрепление взаимодействия с Египтом. Такие крупные промышленные объекты, как правило, способствуют более тесным связям государств", - подчеркнул Игорь Юшков.

"Росатом" на Ближнем Востоке

Экономист обратил внимание, что в планах "Росатома" пока нет новых проектов, подобных АЭС "Аккую" в Турции, АЭС "Балхаш" в Казахстане и АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. "Мы видим, что, возможно, Россия возьмет определенную паузу в строительстве новых АЭС за рубежом. Конкурентным преимуществом предложения "Росатома" всегда было то, что он приходил с собственными финансами, то есть либо государственным кредитом, либо кредитом от государственных российских банков. Поскольку у России сейчас дефицит бюджета, государство, я думаю, пока не будет заниматься подобными тратами. Для наших банков это тоже стало слишком большой нагрузкой в условиях высокой ставки", - пояснил он.

"Поэтому в ближайшее время можно будет говорить только о предварительных договоренностях. Не так давно Саудовская Аравия заявляла, что хочет построить у себя атомную электростанцию. С Ираном налажено взаимодействие довольно активное, это не новый для нас партнер в сфере мирного атома. В Турции "Росатом" уже завершает строительство АЭС "Аккую", поэтому сложно сказать, где еще на Ближнем Востоке может быть какая-то новая договоренность. Специфика региона в том, что многие ближневосточные страны богаты энергоресурсами, и для них крайней необходимости строить АЭС нет", - заключил Игорь Юшков.