Корпус реактора первого энергоблока установят скоро на АЭС "Эд-Дабаа"

Торжественная церемония установки корпуса реактора первого энергоблока пройдет в среду на строящейся в Египте атомной электростанции "Эд-Дабаа".

На АЭС "Эд-Дабаа", работы по строительству которой в Египте ведутся российским "Росатомом", в скором времени будет установлен корпус реактора первого энергоблока, событие назначено на 19 ноября.

В церемонии будет участвовать гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Корпус, изготовленный на заводе "Ижора", привезли в Египет по морю. На завершающих этапах его производства присутствовали представители Управления по АЭС Египта, которое будет поддерживать эксплуатацию станции, пишет ТАСС.

Стоит отметить, что Минтруда Египта в данный момент проводит масштабный набор рабочих: открыты еще порядка 4,5 тыс вакансий.

Напомним, что "Эд-Дабаа" – первая АЭС в Египте.