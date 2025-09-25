Корпус реактора первого энергоблока установят скоро на АЭС "Эд-Дабаа"

Торжественная церемония установки корпуса реактора первого энергоблока пройдет в среду на строящейся в Египте атомной электростанции "Эд-Дабаа".
На АЭС "Эд-Дабаа", работы по строительству которой в Египте ведутся российским "Росатомом", в скором времени будет установлен корпус реактора первого энергоблока, событие назначено на 19 ноября.
В церемонии будет участвовать гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Корпус, изготовленный на заводе "Ижора", привезли в Египет по морю. На завершающих этапах его производства присутствовали представители Управления по АЭС Египта, которое будет поддерживать эксплуатацию станции, пишет ТАСС.
Стоит отметить, что Минтруда Египта в данный момент проводит масштабный набор рабочих: открыты еще порядка 4,5 тыс вакансий.
Напомним, что "Эд-Дабаа" – первая АЭС в Египте.