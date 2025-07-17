Анкара подтвердила проверку в отношении Mastercard и Visa

Власти Турции подтвердили проверку Mastercard и Visa. Их подозревают в том, что они затрудняют работу турецких сервисов за рубежом.

В Турции приступили к проверке международных систем Mastercard и Visa. Ее проводит Совет по конкуренции республики.

Причина проверки – воспрепятствование этими системами работе местных платежных сервисов за границей.

"Расследование проводится с целью определить, нарушили ли Mastercard Incorporated и Visa Inc. закон 4054 путем усложнения деятельности поставщиков платежных услуг, предлагающих международные платежные решения, и путем запрета зарубежным предприятиям использовать платежную/POS-инфраструктуру"

– Совет по конкуренции

В ведомстве отметили, что проверка затрагивает структуры Mastercard Europe SA и Visa Europe Limited, которые действуют на глобальном рынке.

В Совете акцентировали внимание на том, что существуют двусторонние соглашения, позволяющие турецким сервисам оказывать услуги своим клиентам за рубежом. В рамках данных соглашений трансграничные платежи могут происходить без взимания комиссий со стороны упомянутых международных систем, однако ведомство подозревает их в том, что они все-таки облагают эти платежи допкомиссией.