Анкара подтвердила проверку в отношении Mastercard и Visa

В Турции приступили к проверке международных систем Mastercard и Visa. Ее проводит Совет по конкуренции республики.
Причина проверки – воспрепятствование этими системами работе местных платежных сервисов за границей.
"Расследование проводится с целью определить, нарушили ли Mastercard Incorporated и Visa Inc. закон 4054 путем усложнения деятельности поставщиков платежных услуг, предлагающих международные платежные решения, и путем запрета зарубежным предприятиям использовать платежную/POS-инфраструктуру"
– Совет по конкуренции
В ведомстве отметили, что проверка затрагивает структуры Mastercard Europe SA и Visa Europe Limited, которые действуют на глобальном рынке.
В Совете акцентировали внимание на том, что существуют двусторонние соглашения, позволяющие турецким сервисам оказывать услуги своим клиентам за рубежом. В рамках данных соглашений трансграничные платежи могут происходить без взимания комиссий со стороны упомянутых международных систем, однако ведомство подозревает их в том, что они все-таки облагают эти платежи допкомиссией.