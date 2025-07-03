Граждан Турции обяжут менять пароли банковских карт - СМИ

Власти Турции из-за возросшего числа мошенничества с платежными картами введут новые правила смены пароля для банковских карт, о необходимости процедур гражданам страны будут напоминать сами банкоматы.

Власти Турции нашли способ обязать держателей банковских карт периодически менять пароли для доступа к платежным инструментам – это вызвано серьезным ростом случаев интернет-мошенничества в последнее время, пишет газета Cumhuriyet.

"Смена пароля каждые шесть месяцев, обязательная в приложениях для мобильного банкинга, теперь будет действовать и для операций с картами, совершаемых через банкоматы. Пользователи, которые давно не меняли пароль к своей карте, будут сталкиваться с предупреждающим экраном, когда захотят совершить операцию через банкомат"

- Cumhuriyet

Банкомат предложит им установить новый пароль после входа в систему с существующим паролем, при этом использовать в качестве нового пароля ни один из трех предыдущих не получится – это будет своеобразной защитой от угадывания паролей и повторения комбинаций, пишет издание.

Многие владельцы банковских карт не торопятся менять пароли, чем успешно пользуются мошенники – они теперь обратились к цифровой сфере, отказавшись от традиционных методов обмана, и теперь действуют в основном через мобильные приложения и интернет-банкинг.

Новую тактику многие банки страны начнут применять уже со следующей недели, отмечает газета.