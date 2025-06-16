Турция решила вопрос с денежными переводами из России

Денежные переводы между Россией и Турцией заработали в нормальном режиме, их осуществляет государственный банк страны Ziraat: единственное условие – предоставление полных данных о целях перевода и адресате.

Денежные переводы между Турцией и Россией заработали в нормальном режиме, их в полном объеме проводит турецкий государственный банк Ziraat. Единственное условие - предоставление полных данных, сообщил представитель одного из филиалов турецкого банка.

"От вас потребуется полная информация о целях перевода, адресате. Запрашиваемая банком информация должна быть представлена в полном объеме. Только при полном соответствии перевод может быть осуществлен"

- представитель банка Ziraat

Проблемы с расчетами и открытием банковских счетов в рублях в Турции начались летом прошлого года – турецкие финансисты опасались вторичных санкций Запада против России. Еще в марте турецкие госбанки не открывали счета в рублях, также у них были проблемы с переводами между Турцией и Россией, передает РИА Новости.

Напомним, мы писали о том, что год назад россияне стали меньше бронировать отдых в Турции, поскольку стоимость проживания в турецких отелях сильно выросла из-за роста цен и инфляции, поэтому число как местных, так и иностранных туристов стало падать. Тогда годовая инфляция в мае составила 75,45%, а цены в курортных отелях и ресторанах выросли в местной валюте почти на 92%, из-за чего произошел отток не только иностранных, но и местных туристов.