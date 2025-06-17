Россия и Турция продолжают диалог по вопросам экономики и финансов

Состоялось заседание российско-турецкой межправкомиссии. Стороны договорились развивать сотрудничество в финансовой сфере. Было отмечено стремление к развитию сотрудничества в энергетике.

Российская Федерация и Турецкая Республика пришли к соглашению развивать регулярное сотрудничество по финансовым вопросам, согласно материалам протокола 19-го заседания двухсторонней межправкомиссии по экономике и торговле России и Турции, которое состоялось с 25 по 27 июня 2025 года в Москве.

"Стороны договорились продолжить диалог по финансовым вопросам на регулярной основе"

– материалы протокола

Совместная работа на взаимовыгодных условиях, согласно итогам заседания Комиссии, должна строиться, прежде всего, в сфере экономики и финансов. Кроме того, Москва и Анкара стремятся к развитию взаимовыгодного сотрудничества в сфере энергоресурсов – по экспорту газа, в частности. Стороны готовы к совместным инвестиционным проектам на газовых рынках. Также обе стороны равнозначно отметили значимость эффективного обеспечения безопасности всех участков совместных газопроводов России и Турции – "Голубой поток" и "Турецкий поток".

Кроме этого, важным аспектом, обсуждавшимся на заседании Комиссии, стало сотрудничество сторон в области транспорта и возможности совместных проектов, связанных с воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом, в частности.