Проверка поставила точку в вопросе цен на газовых заправках Армении

Комиссия по защите конкуренции Армении проинспектировала газовые заправки страны и пришла к выводу, что на этом рынке нет доминирующих игроков, а повышение цен носит сезонный характер.

Рост цен на сжиженный газ на автозаправках в Армении не имеет отношения к какой-либо рыночной монополии, а связан он с внешними и сезонными факторами, показала проверка, проведенная Комиссией по защите конкуренции.

Как пояснили в ведомстве, к повышению цен на топливо привели рост его закупочной стоимости для импортеров, логистические сложности в Грузии, сезонные очереди на границе, а также рост спроса, который превышает предложение, передает Sputnik Армения.

Что касается возможных попыток монополизировать рынок, то сжиженный газ в Армению сейчас ввозят 170 компаний, и самая крупная из них "осваивает" только 7% общего объема, что полностью исключает наличие рыночной концентрации и доминирования в этой сфере.

Напомним, ранее мы писали о том, что, несмотря на возобновившиеся поставки, цены на сжиженное топливо в Армении растут семимильными шагами. За это время они выросли почти вдвое, со 120 до 200 драмов за литр газовой "горючки". С ситуацией пытается разобраться лишь антимонопольный орган страны.