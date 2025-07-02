Грузия пропустила российский СПГ в Армению

Недоразумение с поставками российского сжиженного природного газа на газовые заправки Армении разрешилось: после задержек на границе с Грузией в страну за сутки прибыли 44 автоцистерны.

Власти Грузии согласовали вопрос пропуска через границу с Арменией российских автоцистерн, перевозивших сжиженный природный газ (СПГ) на газовые заправки Армении - всего за последние четыре дня границу пересекли 143 автоцистерны с СПГ.

Ранее Грузия задержала на границе около 100 газовозов, перевозивших свой груз с нарушением технических требований, без навигационных пломб для товаров ЕАЭС, перемещаемых между Россией и Арменией – о проблема при таком транзите ранее, еще в июне, предупреждал директор Центра исследования транспортных коридоров Грузии Паата Цагареишвили, передает Sputnik Армения.

Фактически СПГ в обязательный перечень таких товаров не входит, однако власти Грузии решили "перебдеть", без объяснения причин отправив грузовики к топливом на таможенный терминал GEZi, несмотря на риски, связанные с длительным простоем такого типа груза, хотя ни одно из государств – членов ЕАЭС с инициативой о включении данной категории товаров в такой перечень не выступало.

Однако по прошествии времени грузинские таможенники все же пропустили газовозы – только за последние сутки в страну въехали 44 автоцистерны со сжиженным газом, сообщил министр экономики Геворк Папоян.

Всего за четыре дня границу пересекли 143 таких цистерны, и хотя дефицита газа на внутреннем рынке Армении не было и закупочная цена на топливо осталась прежней, этим не преминули воспользоваться предприимчивые поставщики, тут же "взвинтившие" цены на армянских АЗС со 120 до 160 драмов за литр (примерно на $0,4).