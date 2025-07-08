Хозяева газовых заправок в Армении взвинтили цены на топливо

Несмотря на возобновившиеся поставки, цены на сжиженный газ на автозаправках Армении взлетели со 120 до 200 драмов за литр, государство бездействует, с ситуацией пытается разобраться лишь антимонопольный орган страны.

Газовые автозаправки Армении продолжает лихорадить: несмотря на то, что сжиженное топливо из России исправно поставляется в страну уже две недели, цены на него растут семимильными шагами. За это время они выросли почти вдвое, со 120 до 200 драмов за литр газовой "горючки".

Такая ситуация очень беспокоит перевозчиков и владельцев частных автомобилей, выбравших газ как альтернативу дорогому дизелю и бензину, однако на вопрос пользователя одной из соцсетей министр экономики страны Геворк Папоян написал, что вопрос находится на рассмотрении Комиссии по защите конкуренции, передает Sputnik Армения.

Переводя с канцелярита на доступный, общечеловеческий язык, это означает: несмотря на то, что газ нормально доставляется в Армению уже 15 дней, власти страны не очень беспокоит беспредел владельцев заправок, которые в погоне за наживой постоянно повышают цену популярного топлива.

Власти не отрицают того, что на рынке имеет место картельный сговор, и задержки автоцистерн со сжиженным газом в Грузии - не повод повышать цены, однако им проще поручить "разборки" с продавцами Комиссии по защите конкуренции, которая просто не успевает разобраться в сложных перипетиях топливного бизнеса – там уже сообщили, что изучение обширного рынка, на котором действуют около 90 игроков, может продлиться до месяца, прежде чем начнется расследование.