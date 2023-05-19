Протесты против возобновления авиасообщения с Россией прошли в Тбилиси

Противники возвращения прямых рейсов в РФ провели сегодня две акции протеста. С утра они митинговали у аэропорта. Вечером же недовольные собрались в центре Тбилиси.
Вторая за день акции протеста против восстановления прямого авиасообщения с Россией прошла в Тбилиси. В центре города собрались несколько тысяч человек.
Демонстранты обвинили "Грузинскую мечту" в уклонении от прозападного курса. Впрочем, какие-либо конкретные требования на мероприятии не озвучивались, передает Sputnik Грузия.
Сначала митинг проходил без инцидентов, но ближе к концу правоохранители задержали несколько протестующих за нарушение правопорядка. При этом один человек пострадал, его отправили в больницу на скорой.
Акция протеста у аэропорта Тбилиси
Первый митинг прошел сегодня у Тбилисского аэропорта, куда прилетел первый самолет из Росии, причем снаружи, так как в зал прилета демонстрантов не пустили полицейские.