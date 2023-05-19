Протесты против возобновления авиасообщения с Россией прошли в Тбилиси

Опубликовано: 23:47, 19 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Противники возвращения прямых рейсов в РФ провели сегодня две акции протеста. С утра они митинговали у аэропорта. Вечером же недовольные собрались в центре Тбилиси.

Вторая за день акции протеста против восстановления прямого авиасообщения с Россией прошла в Тбилиси. В центре города собрались несколько тысяч человек.

Демонстранты обвинили "Грузинскую мечту" в уклонении от прозападного курса. Впрочем, какие-либо конкретные требования на мероприятии не озвучивались, передает Sputnik Грузия.

Сначала митинг проходил без инцидентов, но ближе к концу правоохранители задержали несколько протестующих за нарушение правопорядка. При этом один человек пострадал, его отправили в больницу на скорой.

Акция протеста у аэропорта Тбилиси

Первый митинг прошел сегодня у Тбилисского аэропорта, куда прилетел первый самолет из Росии, причем снаружи, так как в зал прилета демонстрантов не пустили полицейские.