Производитель опроверг фейк об антиазербайджанских надписях на "Азерчае"

Компания-производитель знаменитого чая "Азерчай" опровергла публикации о коробках чая, на которые якобы нанесены надписи с антиазербайджанским содержанием.

Фейковое видео о якобы появлении на прилавках магазинов азербайджанского чая с антиазербайджанскими надписями опровергли в компании-производителе.

Ролик разошелся в социальных сетях. На кадрах автор видео берет в руки коробку "Азерчая", на которую нанесены направленные против Азербайджана надписи. В комментарии утверждается, что данная торговая точка находится в Краснодарском крае.

Как подчеркнули в пресс-службе Azərsun Holdinq, компания не вносила никаких изменений в дизайн, внешний вид и в надписи на коробках с "Азерчаем", который продается в России, передают азербайджанские СМИ.

"Никакие лозунги или призывы к надписям на упаковке не добавлены. Представленное видео не отражает действительности"

– Azərsun Holdinq