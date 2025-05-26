Вестник Кавказа

Прогноз по инфляции в России улучшили в Сбере

Прогноз по инфляции в России улучшили в Сбере
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Сбере улучшили прогноз по инфляции в стране на текущий год. Ожидается, что инфляция может опуститься до уровня 6,5-7,5%.

Прогноз по инфляции в РФ на 2025 год изменили в Сбере, он стал оптимистичнее.

В прежнем прогнозе инфляция ожидалась на уровне 7,5-8,5%, теперь - на уровне 6,5-7,5%, следует из презентации финансовой организации.

"На конец 2025 года инфляция в России может опуститься до диапазона 6,5-7,5%"

– зампредседателя правления, финансовый директор Сбера Тарас Скворцов

Напомним, 25 июля ключевая ставка была понижена Центробанком до 18%. Согласно пресс-релизу регулятора, инфляционное давление в РФ падает более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее.

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